Tajik Air планирует увеличить количество рейсов в Россию

В Таджикистане намерены увеличить частоту полетов в Россию за счет возобновления работы компании Tajik Air. Сейчас в среднеазиатской стране работают пять авиаперевозчиков, которые ежемесячно совершают 800 рейсов, передает телеканал «Известия». При этом таджикские авиакомпании выполняют менее 100 вылетов в РФ и намерены восстановить паритет по количеству рейсов. Из-за финансовых и технических сложностей национальный авиаперевозчик прекратил полеты в 2019 году.

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