Эксперт рассказал, как защитить iPhone от слежки

Следить за пользователями iPhone можно только в том случае, если сами владельцы совершают действия, нарушающие работу безопасности операционной системы. Поэтому важно не переходить по ссылкам, которые присылают через мессенджеры неизвестные люди, рассказал 1 августа обозреватель «Известий» по технологиям Иван Черноусов.

Он отметил, что проверить iPhone на предмет слежки можно только с помощью специальных программных средств, которые недоступны обычным пользователям.

При этом, как обратил внимание Черноусов, с точки зрения безопасности смартфоны iPhone являются одними из самых защищенных устройств, так как операционная система iOS не позволяет ставить приложения в обход магазина App Store, чего нельзя сказать об аналогах на Android.

«Там способов попасть на устройства у нелегального и шпионского софта куда больше — начиная от банального перехода по вредоносной ссылке и заканчивая установкой ПО из сторонних источников», — подчеркнул эксперт.

По его словам, следить за пользователями iPhone можно только в том случае, если сами владельцы совершают действие, которое нарушает работу безопасности операционной системы.

«Чтобы на ваш iPhone не попало вредоносное ПО, могу посоветовать только одно — не переходить по непонятным ссылкам, которые присылают через мессенджер неизвестные люди», — подытожил Черноусов.

18 июля проректор по цифровому развитию и информационным технологиям Государственного университета просвещения Виталий Савченко в беседе с «Известиями» предупредил, что офисные устройства зачастую хранят данные о печати, копировании и сканировании, к которым могут получить доступ злоумышленники.

Для защиты конфиденциальной информации стоит регулярно обновлять программное обеспечение и прошивку, устанавливать надежные пароли и ограничения, время от времени чистить хранилище, а также с осторожностью использовать сетевые функции, такие как печать через облачные сервисы.