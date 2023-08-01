Сельхозтехнику CLAAS частично освободили от западных санкций

Германия продолжает поставлять в Россию сельхозтехнику. Производитель комбайнов CLAAS хочет продолжать работу в стране, передает телеканал «Известия». Техника фирмы частично освобождена от западных санкций. Как заявил глава компании Ян-Хендрик Мор, машины вносят вклад в снабжение мира продовольствием.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.