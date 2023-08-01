Дорожное покрытие отремонтируют на мосту через реку в Самаре

В Самаре в ходе ремонта улицы Главной обновят дорожное покрытие на мосту через реку Самара. Об этом сообщает городская администрация.

«Заменят покрытие и на мостовом переходе, который соединяет отдаленный Куйбышевский район с центром города — его исторической частью. Совокупная протяженность всего обновляемого участка по улице Главной, включая мост, составляет 1,36 км», — рассказал руководитель управления развития, реконструкции и ремонта Ильдар Ибрагимов.

Работы на переправе планируют проводить в ночное время. В связи с этим мост будут полностью перекрывать с полуночи до 5 утра. Ограничение движения начнется в ночь на 4 августа и продлится до 7 августа.

Как уточняет НИА «Самара», ремонт улицы Главной проводится по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». К настоящему времени работы завершены на отрезке от пересечения с улицей Шоссейной до старого моста через Самару, а также в створе на противоположной стороне — от дома № 1 по улице Князя Григория Засекина до мостового перехода.