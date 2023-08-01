Монтаж пролетного строения завершили на строящейся эстакаде в Лобне

В Лобне (Московская область) завершили монтаж пролетного строения на строящейся эстакаде в сторону Шереметьево. Об этом сообщает региональное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры.

«Строители завершили монтаж пролетного строения эстакады над Рогачевским шоссе протяженностью порядка 50 м. Работы проводились в ночное время в специальные «технологические окна», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня», протяженность направленного съезда в сторону Шереметьево составляет 1,1 км. Его возводят в рамках строительства Северного обхода Лобни.

По словам заместителя председателя правительства — министра транспорта региона Алексея Гержика, параллельно ведется строительство соединительного участка Северного обхода между Рогачевским шоссе и дорогой Хлебниково – Рогачево – Луговая. Продолжается возведение одноуровневой кольцевой развязки на Рогачевском шоссе, которая обеспечит дополнительную связь западных и южных микрорайонов Лобни с Дмитровским шоссе.

Завершить работы на западном участке Северного обхода планируется в конце 2024 года. Строительство первого этапа было закончено в декабре 2022-го.