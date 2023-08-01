Самый старый человек в мире умер в Бразилии в возрасте 127 лет

В Бразилии в возрасте 127 лет скончался самый старый человек в мире по имени Хосе Паулино Гомес, сообщает издание Daily Mail.

Согласно записям ЗАГСа местного муниципалитета, мужчина родился 4 августа 1895 года. Последний месяц жизни Гомес был прикован к постели, а 28 июля скончался от полиорганной недостаточности в своем доме в Коррего-ду-Кафе. Он не дожил всего несколько дней до 128-летия, уточняет издание.

Всю свою жизнь Хосе занимался животноводством и перестал ездить верхом лишь в 2019 году. У него остались семеро детей, 25 внуков, 42 правнука и 11 праправнуков.

Официально бразилец не был старейшим человеком из ныне живущих, так как не регистрировал свой рекорд.

На данный момент самым пожилым человеком планеты является жительница Испании — Мария Браньяс Морера. Сейчас ей 115 лет.