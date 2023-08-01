Строительство поликлиники в ЖК «Столичный» в Балашихе завершат к 2025 году

В ЖК «Столичный» в подмосковной Балашихе к концу 2024 года планируют завершить строительство новой поликлиники на 670 посещений в смену. Об этом сообщает региональное министерство жилищной политики.

«В поликлинике создадут единый комплекс учреждений — детское отделение, взрослое и подстанцию скорой помощи. Каждую смену здесь будут принимать 350 взрослых и 320 детей. Завершение строительства запланировано к концу 2024 года», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня», сейчас строители возводят наружные и внутренние стены, устраивают перегородки. Общая площадь здания составит 7,2 тыс. кв. м.

На прилегающей территории обустроят парковку и прогулочную зону, установят детскую площадку. В целом площадь выбранного под строительство участка составляет 0,8 га.