Мужчина утонул на озере Карна в Новозыбкове

В Новозыбкове (Брянская область) во время купания в озере Карна утонул мужчина. Об этом сообщает местная газета «Маяк32» со ссылкой на МО МВД России «Новозыбковский».

Информация о случившемся поступила в ведомство в субботу, 29 июля. Предварительно установлено, что 43-летний мужчина зашел в озеро недалеко от автобусной остановки на пересечении улиц Рошаля и Коммунистической и пропал из виду.

Были организованы поиски, которые в первый день ни к чему не привели. Тело погибшего удалось обнаружить вечером 30 июля неподалеку от центрального пляжа.

Как уточняет NASHBRYANSK.RU, для установления точной причины гибели человека назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее в понедельник сообщалось, что в Удмуртии с пятницы по воскресенье произошло четыре трагических случая на воде. Погибли четверо мужчин.