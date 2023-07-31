Ученым удалось вырастить арбузы в Антарктиде

Российские полярники станции «Восток» впервые вырастили арбузы в Антарктиде, сообщили в Арктическом и Антарктическом научно-исследовательском институте. Всего созрело восемь ягод. Ученые вырастили арбузы за 103 дня с помощью беспочвенной технологии «панопоника». Вместо привычной земли использовался почвозаменитель и питательные растворы. Максимальный вес одного арбуза достиг 1 кг, а диаметр — 13 см, передает телеканал «Известия». Наши ученые также планируют вырастить в самой холодной точке планеты ежевику, голубику и землянику. В прошлом сезоне на станции созрели 28,5 кг низкорослого томата двух сортов и 9 кг перца.

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