В РФ заработает система скидок на штрафы за неоплаченный проезд по платным дорогам
Штраф за неоплаченный проезд по платным региональным, межмуниципальным, местным и частным дорогам общего пользования можно будет оплатить с 50-процентной скидкой. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, передает телеканал «Известия». При этом нововведение не распространяется на платные федеральные трассы М-12 Москва – Казань, М-4 «Дон», М-11«Нева», А-113 – ЦКАД и другим.
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