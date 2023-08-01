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Столичные экспортеры представят свою продукцию на новых международных онлайн-площадках

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Московский экспортный центр (МЭЦ) развивает программу продвижения столичных товаров в интернет-магазинах дружественных стран, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. В ближайшее время столичные бизнесмены представят свою продукцию на маркетплейсах Турции и Южной Африки.

В Турции столичные товары будут представлены на площадке Trendyol, где продаются электроника, текстиль, еда и напитки с длительным сроком годности. Также московские предприниматели представят свою продукцию на южноафриканском маркетплейсе takealot.com, одном из крупнейших интернет-магазинов в этом регионе, где представлены самые разные потребительские товары — от одежды до гаджетов. Кроме того, московские производители вновь получат возможность предлагать продукты питания на онлайн-платформе WeChat в Китае, где ранее уже с успехом продавались российские снэки, лимонады и каши.

«До конца года поддержку при выходе на эти площадки получат 100 компаний. Город профинансирует создание, оформление и продвижение карточек товаров, а также доставку пробной партии. Параллельно продолжается прием заявок по другим направлениям, включая Индию, Иран и Латинскую Америку», — рассказала Наталья Сергунина.

С начала года при поддержке города свыше 150 московских компаний заключили контракты на поставки товаров в дружественные страны. При этом больше трети предприятий вышли на международный рынок впервые. На сайте московского экспортного центра любой столичный предприниматель может найти подходящий маркетплейс, подать заявку и получить консультацию специалистов. Кроме того, на базе МЭЦ экспортеры могут принять участие в выставках и бизнес-миссиях, пройти обучение в рамках акселераторов или обратиться к амбассадорам города в других государствах.

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