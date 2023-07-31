Дети отравились парами хлора на празднике под Петербургом

Во Всеволожске дети пострадали во время празднования дня рождения, которое проходило в ресторане с баней. Дети купались в бассейне в помещении с практически неработающей вентиляцией.

Как стало известно телеканалу «78», комплекс с бассейном готовили специально для гостей с детьми, но перестарались с использованием хлорки.

Позже дети стали жаловаться на плохое самочувствие. У одних болела голова, у других появилась резь в глазах. На следующий день многие дети кашляли, у некоторых поднялась температура, началась диарея. У одного ребенка были судороги.

Телеканал пишет, что администрация ресторана при этом заверила, что в помещении не было нарушений, а родители «всё равно ничего не докажут».

По предварительным данным пострадали шестеро детей. По факту случившегося проводится доследственная проверка.

Ранее, 10 июля, два ребенка отравились хлоркой, выпив воды из чайника в ясли-саде «Байтерек» в Караганде. Инцидент произошел, когда воспитательница детского сада дала детям попить воды из чайника, куда ранее ее помощник бросила таблетку для очищения емкости от налета, но об этом не предупредила.