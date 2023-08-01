Свежий рубль, цифровой

С 1 августа 2023 года в России начнется пилотирование цифрового рубля — третьей формы денег, которая будет существовать наряду с наличными и безналичными рублями. Новые законы, подписанные президентом в июле, устанавливают правила работы с такими деньгами в стране.

Согласно им, ЦБ РФ выступит эмитентом третьей формы российской валюты на соответствующей платформе, а кредитные организации станут посредником между потребителями и Банком России.

Но при этом до конца 2024 года цифровой рубль будет сильно ограничен в обороте, поскольку ЦБ РФ совместно с Росфинмониторингом только начинает определять состав пользователей платформы. Такое ограничение оправданно, поскольку важно апробировать новую форму денег и определить готовность участников рынка к работе ней. С 2025 года все игроки смогут полноценно работать с такими деньгами.

Документы дают ЦБ право проводить операции с реальными деньгами в новой форме. После этого регулятор планирует пропилотировать операции с цифрорублем. Точной даты запуска эксперимента пока не называли.

Предполагается, что во время тестирования будут проверять различные гипотезы:

— технические: работоспособность системы при различных нагрузках, скорость ее функционирования, устойчивость к взломам и противодействие кибератакам, работу резервных хранилищ;

— правовые: несмотря на принятые законы, предполагается, что ряд вопросов при обращении с цифровым рублем не нашли свое отражение и будут решаться по мере накопления правоприменительной практики;

— экономические: тарифы платформы для банков и для потребителей, стоимость доработок систем кредитных организаций, цена необходимого оборудования, зарплата специалистов, необходимых для работы с цифровым рублем.

Для граждан использование новой формы валюты может стать интересным при условии, что комиссии за операции с ним будут очень низкими или вовсе нулевыми. Кроме того, если Банк России реализует возможность «окрашивать» этот вид денег, их можно будет применять для расчетов несовершеннолетними лицами или людьми, ограниченными в дееспособности, устанавливая запреты на определенные операции.

При этом минус новой формы денег в том, что их нельзя будет перевести сразу в наличные. Сделать это можно только через безналичные средства. Кроме того, предполагается, что цифровые рубли нельзя положить на вклад или накопительный счет, а хранить их на кошельках без процентов выходит нерентабельно.

Для бизнеса цифрорубль может оказать позитивный эффект за счет уменьшения трансакционных издержек, поскольку отсутствует как таковой эквайринг. В ряде случаев работать с ним будет быстрее и проще, особенно когда запустят обработку трансзакций в режиме офлайн.

Кредитные организации утратят часть заработка при проведении операций (они будут проводиться на платформе Банка России). При этом появляются дополнительные обязательства в части обязательной проверки клиентов и операций по «антиотмывочному» законодательству, а также расходы на приведение в соответствие новым требованиям своих систем, включая мобильные приложения.

При заявленной модели работы с цифрорублем его введение в широкие массы будет не быстрым, поскольку не совсем очевиден экономический эффект для пользователей. Ключевой стоп-фактор его развития — непонимание принципов работы новой формы валюты у большей части населения. А также боязни того, что все операции будут под еще более пристальным контролем со стороны регулирующих органов. Разобраться здесь поможет разъяснительная работа со стороны регулятора и участников рынка.

Автор — эксперт образовательной платформы Moscow Digital School (входит в Ultimate Education), член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России

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