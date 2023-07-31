Жителя Кубани осудили за попытку провести через Крымский мост каннабис

Керченский городской суд вынес решение в отношении жителя Краснодарского края, которого обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Он приговорен к 5 годам лишения свободы.

Сотрудники ФСБ задержали 50-летнего мужчину при попытке провезти через Крымский мост в тайнике, оборудованном в автомобиле, более 3 кг каннабиса, который он купил на полуострове. В дальнейшем он планировал продать наркотики, сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Подозреваемого задержали в феврале 2023 года во время досмотровых мероприятий на Крымском мосту по предотвращению возможных диверсий и терактов.