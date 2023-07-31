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Аэропорт Нерюнгри сдадут в эксплуатацию до конца 2023 года

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В Якутии в поселке Чульман ведется строительство аэропорта. Взлетно-посадочную полосу самого южного авиаузла региона ввели в эксплуатацию после реконструкции почти 2 года назад. Сейчас возводится современный аэровокзал и обустраивается вспомогательная инфраструктура.

По словам главы республики Айсена Николаева, которые приводит ИА YakutiaMedia, власти продолжают последовательно выполнять задачу по обеспечению транспортной связанности республики. Одно из направлений — Южная Якутия, где необходимость развития наземного и авиационного сообщения имеют решающее значения для развития промышленности и повышения качества жизни людей.

Общая строительная готовность аэропорта составляет 93%. Объект сдадут до конца года. Служебно-пассажирское здание готово на 82%. Специалисты штукатурят стены и потолки, отделывают помещения, укладывают пол, прокладывают трубопроводы тепло- и холодоснабжения приточных установок систем вентиляции, монтируют кабель-каналы.

Кроме того, завершается строительство аварийно-спасательной станции, контрольно-пропускного пункта, склада горюче-смазочных материалов и станции водоподготовки.

Аэропорт Нерюнгри находится в ведении федерального казенного предприятия «Аэропорты Севера». Основными его клиентами являются авиакомпании «Аврора», «Якутия», «Газпром-Авиа», «ИрАэро», «Сибирь» и «НордСтар», отмечает ИА SakhaNews.

На первом этаже здания оборудуют зону вылеты. Здесь сделают стойки регистрации, пункты предварительного контроля, административные помещения. На втором этаже разместят зоны ожидания для пассажиров, столовую, комнату матери и ребенка, технические помещения.

В рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до конца 2024 года должны завершить реконструкцию 14 аэропортов Якутии. Шесть аэропортов уже сдали в эксплуатацию.

Старый аэровокзал пропускной способностью 100 человек в час построили в 1987 году. После строительства нового здания пропускная способность возрастет в три раза. Площадь здания составит 9 тыс. кв. м.

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