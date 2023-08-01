Настороженность поможет

Всемирный день борьбы с раком легкого отмечается каждый год 1 августа. Наиболее распространенные виды онкозаболеваний в мире — рак легкого и рак молочной железы. Но если второй показывает эффективный ответ на таргетную терапию и вероятность пятилетней выживаемости достигает 90%, то первый уносит больше всего жизней.

Пятилетняя выживаемость на первой стадии рака легкого составляет от 68 до 92%, но на четвертой стадии данный показатель снижается до 2–15%. И, к сожалению, в подавляющем большинстве случаев этот вид рака выявляется на поздних стадиях. Объясняется это тем, что ткань легких не имеет болевых нервных окончаний, поэтому онкология развивается незаметно, а первые симптомы возникают тогда, когда опухоль уже достаточно развита и поражает другие органы, в том числе и за счет метастазов. Невозможность самостоятельно увидеть или пощупать первичный очаг поражения также объясняет выявление рака на поздних стадиях.

Поэтому стоит обратить внимание на факторы риска: в первую очередь не стоит игнорировать семейный анамнез. И если в семье были случаи онкологических заболеваний, необходимо максимально внимательно относиться к своему здоровью.

Основные факторы развития рака легкого — курение и воздействие на легкие химических (асбест, мышьяк, хром, никель, бериллий, кадмий) и физических (различные виды ионизирующего излучения) канцерогенов. Хронические заболевания легких, такие как бронхоэктаз или пневмофиброз, различные вирусные инфекции также могут способствовать развитию рака легкого.

А увеличение заболеваемости раком легкого с возрастом можно объяснить накоплением факторов риска развития рака. Максимальное количество случаев заболевания приходится на 65–69 лет, однако это не означает, что болезнь не поражает молодых.

При этом снизить шансы заболеть раком легкого реально. В первую очередь необходимо исключить курение, в том числе и пассивное. В табачном дыму содержатся десятки канцерогенных веществ, способствующих развитию рака легких. По данным Минздрава, риск заболеть раком в 26 раз выше у тех, кто выкуривает по две пачки сигарет в день, и в пять раз выше, если ежедневно выкуривать четыре сигареты.

Но мало отказаться от курения. До 10–15% людей с раком легкого никогда не были курильщиками. Вредные условия труда, плохая экология, некачественные продукты — всё это влияет на развитие рака. Именно поэтому жители крупных городов более подвержены этой болезни по сравнению с теми, кто проживает в сельской местности. По той же причине он распространен среди сотрудников добывающих, обрабатывающих и строительных производств: из-за специфики своей работы они постоянно вдыхают воздух, содержащий различные вредные вещества и канцерогены.

При этом всё же есть «флаги», которые должны заставить потенциального пациента насторожиться. О том, что с органами дыхания что-то не так, могут указывать болезненность в груди, особенно при вдохе, появление длительного кашля, не поддающегося лечению, наличие следов крови в мокроте, свистящие звуки при дыхании, осиплость голоса. А если при этом человек еще и похудел, у него повышенная температура тела, постоянная усталость, не стоит медлить с походом к врачу и необходимыми исследованиями. Всегда лучше сначала оказаться более настороженным, перестраховаться, чем потом сожалеть о том, что потеряно много времени.

Основные методы диагностики — флюорография, рентгенография, компьютерная томография органов грудной клетки. Они проводятся в рамках диспансеризации и периодических скринингов и позволяют своевременно диагностировать болезнь, особенно когда она развивается бессимптомно. Не стоит ими пренебрегать.

Автор — врач-эксперт «СберСтрахования жизни».

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