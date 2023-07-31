Реклама
Прямой эфир
Мир
Патрушев заявил об агрессивной сущности блока НАТО
Мир
Польша разместила снайперов на границе с Белоруссией
Армия
Шойгу сообщил о потере ВСУ более 20 тыс. военных за июль
Политика
Путин поблагодарил депутатов за поддержку в вопросах развития страны
Туризм
Путин подписал закон об отмене НДС для туроператоров внутреннего туризма
Авто
Цена самой бюджетной Lada останется ниже 700 тыс. рублей
Армия
Шойгу указал на уничтожение свыше 2,2 тыс. единиц боевой техники ВСУ за месяц
Общество
В Кремле заявили, что изменение уровня террористической угрозы в Москве не обсуждается
Политика
Путин подписал закон о введении единой ставки НДФЛ для работающих из-за границы
Армия
Шойгу сообщил о принятии мер по повышению защиты гражданской инфраструктуры РФ
Мир
Патрушев сообщил об использовании Киевом раненых военных в качестве биоматериала
Общество
Иностранные дипломаты прибыли на суд по жалобе на приговор Кара-Мурзе
Армия
Военный эксперт заявил о достижении РФ большого прогресса в совершенствовании ВМФ

Володин рассказал о приоритетах работы Госдумы

На встрече с президентом он также отметил консолидацию всех политических сил страны
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В весеннюю сессию среди приоритетов работы Госдумы оказались прежде всего вопросы, связанные с поддержкой участников СВО и их семей, заявил председатель нижней палаты Вячеслав Володин на встрече с Владимиром Путиным 31 июля. Для помощи им была создана целая система из 77 законов, добавил спикер. Также во время беседы обсуждались интеграция Россией новых регионов в правовое поле и противостояние западным санкциям.

О чем говорили на встрече

Во время разговора обсуждались основные приоритеты работы ГД. По словам Вячеслава Володина, на первом месте стоят вопросы, связанные с поддержкой участников спецоперации и их семей. «Мы создали систему, исходя из ваших поручений, которая базируются на 77 законах, — именно такое количество было принято чисто в этой сфере, — для того чтобы действительно сформировать целостное законодательство, потому что мы раньше с этими вызовами не сталкивались и, конечно, такие проблемы не решали», — сказал председатель нижней палаты.

Также в Госдуме активно работали над включением новых субъектов в правовое поле России — было принято 54 закона. Депутатам помог опыт интеграции Крыма и Севастополя, заметил Вячеслав Володин. «Есть наработки, эти наработки, конечно, нужно использовать», — отреагировал президент.

Конструктивы и решения: президент призвал усилить безопасность Крымского моста
Сколько займут восстановительные работы и в какую сумму они обойдутся

Кроме того, на повестке дня ГД — противостояние антироссийскими ограничениями. «Здесь, конечно, было непросто, в связи с тем что более 16 тыс. санкций объявлено нашей стране. За весь этот период принято 192 закона, вместе с правительством принято более 300 мер поддержки граждан, предприятий, регионов», — сказал спикер Госдумы.

Владимир Путин выразил надежду, что нижняя палата и кабмин во время предстоящей сессии продолжат находить приемлемые решения по самым важным темам. Вместе с тем президент поблагодарил Вячеслава Володина и всех депутатов за поддержку по ключевым вопросам внешней политики и развития страны. «Здесь я вижу, что, по сути, консенсус у всех политических партий, несмотря на то что у многих коллег разные подходы к решению социальных, экономических вопросов, да и некоторых внутриполитических, — это естественно. Но по ключевым моментам, судьбоносным, что ли, ключевым моментам, связанным с жизнедеятельностью, с существованием самого российского государства я всегда ощущаю поддержку со стороны депутатского корпуса», — отметил глава РФ.

Политическая система и экономическая модель показали свою устойчивость, а ведь вызовы были беспрецедентные, заметил, в свою очередь, спикер ГД. Он подчеркнул, что депутатский корпус объединился независимо от политических мировоззрений. «И опять-таки, невзирая на свои партийные программы, все понимают, что достижение целей специальной военной операции обеспечит будущее нашего государства — России», — сказал Вячеслав Володин.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023