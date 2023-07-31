Володин рассказал о приоритетах работы Госдумы

В весеннюю сессию среди приоритетов работы Госдумы оказались прежде всего вопросы, связанные с поддержкой участников СВО и их семей, заявил председатель нижней палаты Вячеслав Володин на встрече с Владимиром Путиным 31 июля. Для помощи им была создана целая система из 77 законов, добавил спикер. Также во время беседы обсуждались интеграция Россией новых регионов в правовое поле и противостояние западным санкциям.

О чем говорили на встрече

Во время разговора обсуждались основные приоритеты работы ГД. По словам Вячеслава Володина, на первом месте стоят вопросы, связанные с поддержкой участников спецоперации и их семей. «Мы создали систему, исходя из ваших поручений, которая базируются на 77 законах, — именно такое количество было принято чисто в этой сфере, — для того чтобы действительно сформировать целостное законодательство, потому что мы раньше с этими вызовами не сталкивались и, конечно, такие проблемы не решали», — сказал председатель нижней палаты.

Также в Госдуме активно работали над включением новых субъектов в правовое поле России — было принято 54 закона. Депутатам помог опыт интеграции Крыма и Севастополя, заметил Вячеслав Володин. «Есть наработки, эти наработки, конечно, нужно использовать», — отреагировал президент.

Кроме того, на повестке дня ГД — противостояние антироссийскими ограничениями. «Здесь, конечно, было непросто, в связи с тем что более 16 тыс. санкций объявлено нашей стране. За весь этот период принято 192 закона, вместе с правительством принято более 300 мер поддержки граждан, предприятий, регионов», — сказал спикер Госдумы.

Владимир Путин выразил надежду, что нижняя палата и кабмин во время предстоящей сессии продолжат находить приемлемые решения по самым важным темам. Вместе с тем президент поблагодарил Вячеслава Володина и всех депутатов за поддержку по ключевым вопросам внешней политики и развития страны. «Здесь я вижу, что, по сути, консенсус у всех политических партий, несмотря на то что у многих коллег разные подходы к решению социальных, экономических вопросов, да и некоторых внутриполитических, — это естественно. Но по ключевым моментам, судьбоносным, что ли, ключевым моментам, связанным с жизнедеятельностью, с существованием самого российского государства я всегда ощущаю поддержку со стороны депутатского корпуса», — отметил глава РФ.

Политическая система и экономическая модель показали свою устойчивость, а ведь вызовы были беспрецедентные, заметил, в свою очередь, спикер ГД. Он подчеркнул, что депутатский корпус объединился независимо от политических мировоззрений. «И опять-таки, невзирая на свои партийные программы, все понимают, что достижение целей специальной военной операции обеспечит будущее нашего государства — России», — сказал Вячеслав Володин.