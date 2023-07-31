Водителя автобуса будут судить за падение пенсионерки из салона в Пензе

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 55-летнего водителя автобуса в Пензе, чья пассажирка получила травму бедра. Материалы уголовного дела направили в суд.

Инцидент произошел в декабре 2022 года. Водитель автобуса № 34 открыл двери на остановке «Пенза-4» для высадки пассажиров. Затем мужчина начал движение, не закрыв двери. 74-летняя женщина упала на проезжую часть и сломала бедренную кость. Об этом сообщает ИА «Пенза-пресс».

Водитель уехал с места происшествия. В ходе расследования мужчина не признал свою вину и утверждал, что закрыл двери перед началом движения.

Материалы дела рассмотрит Железнодорожный районный суд.

26 июля пассажирский автобус опрокинулся на трассе Бийск — Новокузнецк. Водитель не справился с управлением и допустил съезд в кювет В салоне находились 40 пассажиров, за медицинской помощью обратились восемь человек.