В Москве организован курс по патентованию для предпринимателей

Бесплатный курс «Патентная стратегия и патентование», посвященный вопросам интеллектуальной собственности, вскоре начнет работу в Москве. Заявки на обучение принимаются до 31 августа на портале i.moscow. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Для московских предпринимателей важно, чтобы они могли защитить свои интеллектуальные права на внутреннем и внешних рынках. В рамках курса эксперты расскажут, как эффективно проводить инвентаризацию активов, лицензировать и монетизировать разработки», — рассказала Наталья Сергунина.

Программа включает как теоретический блок, где обучающимся расскажут об основах и тонкостях патентного права в России и за рубежом, познакомят с современными механизмами охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности, так и практическую часть. В ходе нее будут разобраны реальные патентные споры, показаны способы их разрешения. Кроме того, слушателей научат определять потенциал нематериальных активов компании и зарабатывать на них.

Выпускники курса получат удостоверение государственного образца о повышении квалификации.

Правительство Москвы запустило программу оказания финансовой поддержки патентообладателям. За 2022 год этой мерой воспользовались более 150 столичных компаний, которые зарегистрировали свыше 500 разработок. Общая сумма выплаченных компенсаций затрат на патентование в России и за рубежом превысила 40 миллионов рублей.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.