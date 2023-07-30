Индия успешно вывела на орбиту семь сингапурских спутников

Индия вывела на орбиту семь сингапурских спутников. Ракета-носитель стартовала с космодрома на острове Шрихарикота. Один орбитальный аппарат будет осуществлять съемку земной поверхности, передает телеканал «Известия». Полученные данные предназначены для госслужб Сингапура и коммерческих компаний. Шесть малых спутников запущены для предоставления услуг связи.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.