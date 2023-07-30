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Солнце, море и броня: как в России отмечают День ВМФ в 2023 году

Главный парад по традиции прошел в Санкт-Петербурге
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Фото: РИА Новости/Стрингер
В День Военно-морского флота в акватории Невы у Сенатской площади и в Кронштадте состоялся главный военно-морской парад России. В нем приняли участие более 40 кораблей, четыре подводные лодки и семь парусных судов. В этом году моряки отмечают 90-ю годовщину создания Северного флота. Чем удивил главный военно-морской парад страны — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин

Парад ВМФ по традиции принял президент России Владимир Путин

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Перед началом основной части президент поприветствовал моряков и обошел на катере парадную линию в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу и главнокомандующего ВМФ Николая Евменова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

В этом году парад посетили главы четырех африканских государств, принимавших участие в саммите Россия — Африка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Глава государства отметил, что российские моряки сегодня безупречно выполняют стоящие перед ними задачи и проявляют истинный героизм в зоне спецоперации

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Фото: РИА Новости/Михаил Голенков

Парад состоял из морской и наземной частей

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
В нем приняли участие около 3 тыс. военнослужащих
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Горожане гуляют во время военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота

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Фото: РИА Новости/Михаил Голенков

Командующий Балтийским флотом Военно-морского флота РФ Владимир Воробьев (в центре) во время молебна перед началом парада, посвященного Дню Военно-морского флота в России

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Президент также сообщил, что в 2023 году состав ВМФ пополнят 30 кораблей разных классов

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Первыми, как и всегда, праздник встретили жители и военнослужащие во Владивостоке

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Фото: РИА Новости/Стрингер

Одна из главных традиций праздника — церемония поднятия Андреевского флага. Ни один День ВМФ не проходит без торжественного подъема символа

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Фото: РИА Новости/Михаил Голенков
Самые массовые мероприятия в День ВМФ проходят в портовых городах нашей страны — в Санкт-Петербурге, Севастополе, Кронштадте, Владивостоке
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

День Военно-морского флота — праздник моряков и офицеров, защищающих интересы России в море, — ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля

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Фото: РИА Новости/Михаил Голенков

В 2006 году президент России Владимир Путин закрепил эту дату в качестве официального праздника ВМФ

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