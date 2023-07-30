Солнце, море и броня: как в России отмечают День ВМФ в 2023 году
Парад ВМФ по традиции принял президент России Владимир Путин
Перед началом основной части президент поприветствовал моряков и обошел на катере парадную линию в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу и главнокомандующего ВМФ Николая Евменова
В этом году парад посетили главы четырех африканских государств, принимавших участие в саммите Россия — Африка
Глава государства отметил, что российские моряки сегодня безупречно выполняют стоящие перед ними задачи и проявляют истинный героизм в зоне спецоперации
Парад состоял из морской и наземной частей
Горожане гуляют во время военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота
Командующий Балтийским флотом Военно-морского флота РФ Владимир Воробьев (в центре) во время молебна перед началом парада, посвященного Дню Военно-морского флота в России
Президент также сообщил, что в 2023 году состав ВМФ пополнят 30 кораблей разных классов
Первыми, как и всегда, праздник встретили жители и военнослужащие во Владивостоке
Одна из главных традиций праздника — церемония поднятия Андреевского флага. Ни один День ВМФ не проходит без торжественного подъема символа
День Военно-морского флота — праздник моряков и офицеров, защищающих интересы России в море, — ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля
В 2006 году президент России Владимир Путин закрепил эту дату в качестве официального праздника ВМФ