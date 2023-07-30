Солнце, море и броня: как в России отмечают День ВМФ в 2023 году

В День Военно-морского флота в акватории Невы у Сенатской площади и в Кронштадте состоялся главный военно-морской парад России. В нем приняли участие более 40 кораблей, четыре подводные лодки и семь парусных судов. В этом году моряки отмечают 90-ю годовщину создания Северного флота. Чем удивил главный военно-морской парад страны — в фотогалерее «Известий»