Полностью загруженный атомоход «Севморпуть» вышел с Камчатки в Мурманск. Ранее контейнеровоз доставил металл, дерево и генеральный груз. В сторону Мурманска атомоход вышел с рыбной продукцией, сообщает телеканал «Известия». Это последний отрезок первого субсидируемого рейса контейнеровоза на Дальний Восток. В июне «Севморпуть» доставил груз металлоконструкций, пиломатериалов, кранов и автотехники.

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