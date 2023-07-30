Главный тренер сборной РФ по художественной гимнастике Ирина Винер отмечает юбилей
Легенда художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер отмечает 30 июля 75-летний юбилей.
Более двух десятилетий Ирина Винер готовит спортсменок, которые побеждают на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Благодаря ее работе Россия была и остается безоговорочным мировым лидером в художественной гимнастике.
Свой тренерский путь она начинала в родном Узбекистане, где закончила Узбекский институт физической культуры. Потом переехала в Москву, где выстроила сильнейшую сборную мира.