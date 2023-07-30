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Десантники показали «Известиям» уничтожение трех целей ВСУ на запорожском направлении

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Фото: РЕН ТВ
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Российские десантники 30 июля поделились с «Известиями» видео, на которых запечатлены моменты уничтожения групп боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), выявленных при ночной разведке, их орудий и мест дислокации.

На первом видео — момент уничтожения боевиков ВСУ в окопах. Блиндаж националистов расположен в лесополосе, однако российские разведчики смогли их выявить, передать координаты артиллерии и позволить разбить логово врага.

Ночная разведка также оказалась результативной. Десантники обнаружили новую группу неприятеля. Не менее девяти боевиков в ряд шли через лесополосу. Одним точным выстрелом они были уничтожены.

Гаубица ВСУ и ее экипаж стали третьей целью российских военнослужащих. Они обнаружили орудие возле широкой дороги, проходящей вдоль леса. Для уничтожения боевой машины десантники использовали барражирующие боеприпасы «Ланцет».

19 июля «Известия» показали, как российский дрон-камикадзе «Упырь» уничтожил катер ВСУ в районе Антоновского моста Херсонской области. Бойцы ВС РФ смогли поразить катер ВСУ в темное время суток.

13 июля военный обозреватель Антон Лавров рассказал о преимуществах российского беспилотника «Ланцет». Он смертоносен и для легкобронированной техники, а при удачном попадании в борт или в корму способен уничтожить даже танк. Уникальная характеристика «Ланцета» — это его комбинированная боевая часть.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских националистов.

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