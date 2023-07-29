Российские бронеавтомобили «Тигр» появятся в Африке

Страны Африки хотят закупить российские бронеавтомобили «Тигр». Ранее Россия организовала турне по продвижению отечественных бронемашин, сообщает телеканал «Известия». Армейские внедорожники показали президентам Танзании, Уганды и Южного Судана. Доля стран Африки в оружейных заказах «Рособоронэкспорта» — около 20%.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.