Австралийский военный вертолет потерпел крушение недалеко от острова Гамильтон

Военный вертолет разбился недалеко от острова Гамильтон на северо-востоке Австралии. На борту находились четыре члена экипажа, передает телеканал «Известия». Сразу после крушения были начаты поисково-спасательные работы. На данный момент экипаж считается пропавшим без вести. Министерство обороны Австралии объявило перерыв в международных военных учениях «Талисман Сэйба» на всем материке. В маневрах принимают участие порядка 30 тыс. военных из 13 государств, в том числе из США, Великобритании, Японии и Канады.

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