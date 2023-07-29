Большинство американцев не могут внепланово потратить $400. Об этом заявила вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис, передает телеканал «Известия». По ее словам, большие траты могут привести американцев к банкротству. Выступление вице-президента касалось прав женщин на аборты. Для жительниц штатов, где есть запрет на прерывание беременности, поездка в другой регион может оказаться неподъемной тратой.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.