Иностранцы в России смогут получать электронную визу

В России появится единая электронная виза для иностранных граждан. Запуск назначен на 1 августа, сообщили в консульском департаменте МИД РФ. О появлении электронных виз для иностранцев объявили еще в июне, сообщает телеканал «Известия». Мера сделает прохождение всех формальностей для туристов более удобным.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.