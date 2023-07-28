Парк «Юбилейный» благоустроят в Новошахтинском в Приморье
В Михайловском районе Приморского края благоустроят парк «Юбилейный», расположенный в поселке городского типа Новошахтинский. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Проект благоустройства стал одним из победителей второго всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды среди субъектов ДФО. На его реализацию муниципалитет получил 100 млн рублей.
«Результатом наших стараний станет воплощение в жизнь масштабного проекта — современной, благоустроенной, многоплановой и комфортной территории парка с красивым бульваром. Он станет излюбленным местом отдыха не только для жителей Новошахтинского городского поселения, но и для жителей окрестных сел», — выразила уверенность глава поселения Ольга Пенькова.
Площадь благоустраиваемой территории составит 4,2 га. Ее планируется разбить на 24 функциональные площадки с центральной аллеей вдоль парка и велодорожкой. В «Юбилейном» появятся современные спортплощадки с небольшим скейтпарком, детские площадки с батутом, игровые площадки с теннисными и шахматными столами, сценическая площадка с фонтаном.