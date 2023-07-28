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Совет Федерации освободил туроператоров от налога на добавленную стоимость

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Совет Федерации освободил туроператоров от налога на добавленную стоимость при продаже путевок по России. Документ распространяется на операции, совершенные с 1 января 2023 года по 30 июня 2027 года включительно, сообщает телеканал «Известия». Закон снизит налоговую нагрузку на фирмы, работающие в сфере внутреннего и въездного туризма. Мера направлена на уменьшение стоимости путевок по России на 10–15%.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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