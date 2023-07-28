Очевидцы сообщили о взрыве в Таганроге

Очевидцы в пятницу, 28 июля, сообщили о взрыве в Таганроге.

По данным Telegram-канала 112, взрыв произошел у ресторана «Чехов Сад». В сообщении отмечается, что в результате инцидента есть пострадавшие.

Telegram-канал также приводит видео с места происшествия.

Другие подробности не приводятся. Обстоятельства инцидента уточняются.

«Что произошло — мы не знаем, если честно. Там все разрушено, напротив. Непонятно пока что. Может полчаса назад был взрыв, сперва очень громкий, больше ничего не знаю. Я выходила — рядом везде стекла валяются», — рассказала «Известиям» одна из очевидцев.