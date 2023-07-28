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Черный жемчуг: самые экзотические наряды на саммите Россия – Африка

Гости Северной столицы демонстрируют достижения африканской моды
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Наряды на саммите Россия – Африка
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
На проходящем в Санкт-Петербурге саммите Россия – Африка не только обсуждаются важнейшие темы международного сотрудничества, но и демонстрируются экзотические одежды разных народов Черного континента. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Наряды на саммите Россия – Африка
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
В конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» прибыли и африканские королевы красоты
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Наряды на саммите Россия – Африка
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Согласно правилам дипломатического протокола, национальная одежда считается столь же допустимой для официальных мероприятий, как и смокинг или военный мундир
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Наряды на саммите Россия – Африка
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Сотрудник посольства Гвинеи в РФ Лама Жак Севоба пришел на саммит в футболке с портретами президента России и в военной пилотке советского образца
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Наряды на саммите Россия – Африка
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Участник форума в традиционной для Западной Африки широкой рубахе бубу
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Наряды на саммите Россия – Африка
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Головные уборы африканок давно служат вдохновением для ведущих европейских модельеров
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Наряды на саммите Россия – Африка
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Министр инноваций и технологий Федеративной Демократической Республики Эфиопия Гетахун Белете Мола с традиционными украшениями племени арборе
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Наряды на саммите Россия – Африка
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Новейшие технологии не отменяют традиций, пусть амулеты на шее и носят теперь только ради символики
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Наряды на саммите Россия – Африка
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Представительница ЮАР Номатемба Тамбо, дочь легендарного борца с апартеидом Оливера Тамбо
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Наряды на саммите Россия – Африка
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Установившаяся в Санкт-Петербурге погода располагает к ношению практичной национальной одежды
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Наряды на саммите Россия – Африка
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Африканская мода изобилует яркими цветами, вышивкой и использованием броской деталировки из бисера
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Наряды на саммите Россия – Африка
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Конечно, не обошлось и без знаменитых своей прихотливостью и сложностью африканских причесок
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Наряды на саммите Россия – Африка
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Заместитель премьер-министра Эсватини (до 2018 года Свазиленд) Темба Масуку пришел на пленарное заседание в полном облачении племенного вождя народности свази
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Наряды на саммите Россия – Африка
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Диалог культур идет и на понятных каждому языках моды и кулинарии
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Наряды на саммите Россия – Африка
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Современная африканская мода удачно сочетает элементы европейского кроя с традиционным просторным силуэтом и использованием ярких набивных тканей
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Наряды на саммите Россия – Африка
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Многие участники форума выглядят так, словно сошли со страниц модных журналов
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