Атомный ледокол «Урал» отремонтируют в Кронштадте

В сухом доке Кронштадтского морского завода проведут плановый ремонт универсального атомного ледокола проекта 22220 «Урал», построенного на Балтийском заводе. Эти два предприятия входят в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Работы проводятся в рамках гарантийных обязательств перед заказчиком.

«Урал» в конце июля пришвартуется на территории Балтийского завода для подготовки к ремонтным работам. Затем его отбуксируют на плановый доковый ремонт. Специалисты планируют осмотреть подводную часть корпуса, донно-бортовую арматуру и винто-рулевой комплекс ледокола. После ремонта подводную часть корпуса окрасят и восстановят маркировку.

ИА «Би-порт» пишет, что атомный ледокол «Ямал» доставили в плавдок «Атомфлота» в Мурманске. Его ждет ремонт донно-бортовой арматуры, дефектация корпуса и патрубков, чистка ледовых ящиков. Кроме того, специалисты должны отремонтировать корпусные конструкции, сварные швы и патрубки, осмотреть и при необходимости отремонтировать отдельные элементы винто-рулевого комплекса.