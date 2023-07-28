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В Геленджике автоматизировали мониторинг системы водоснабжения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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«Мегафон» оснастил систему водоснабжения в Геленджике сервисом онлайн-мониторинга. Решение, базирующееся на технологии интернета вещей, позволяет отслеживать фактический объем потребления воды местными жителями, рассказали в пресс-службе компании.

На первом этапе под контролем «умных» счетчиков оказалось 100 объектов — гостиницы, частные и многоэтажные дома. Специальные модули были установлены в подвалах многоэтажек и в колодцах частного сектора. Благодаря использованию специализированной технологии связи на базе стандарта Nb-IoT на частоте 800 МГц сигнал проникает к узлам учета, которые находятся под землей.

Устройства замеряют общее потребление воды жильцами и передают данные на платформу онлайн-мониторинга. Информация поступает по выделенному каналу связи и автоматически резервируется, чтобы ее можно было восстановить в случае потери.

Данные с приборов учета передаются в личный кабинет ресурсоснабжающей организации с почасовой разбивкой. Это помогает определить схему потребления воды, вычислить периоды повышенной нагрузки и правильно настроить подачу.

В «Мегафоне» заявили, что за счет автоматизации расчетов с управляющими компаниями выручка ресурсоснабжающей организации — «Концессии водоснабжения — Геленджик» — увеличилась более чем на 10%.

Директор по развитию облачных и инфраструктурных решений «Мегафона» Александр Осипов отметил, что «автоматизация системы расчетов позволила партнеру увеличить сборы за потребляемую воду». «Следующий этап — отслеживание промышленных утечек или незаконных подключений — обеспечит максимальную прозрачность потери, потребления и учета ресурса», — уточнил он. Для этого приборы учета устанавливаются на водопроводную магистраль, замеряя объем воды на входе и выходе, а платформа мониторинга сопоставляет эти данные с объемом потребления воды жителями.

По словам директора компании «Концессии водоснабжения — Геленджик» Алексея Сорокина, «сегодня реализованы мероприятия по обучению работников и настроены процессы для работы в сервисах, разработанных «Мегафоном».

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