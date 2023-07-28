В МИЦ «Известия» обсуждают проекты по сохранению популяции амурского тигра. Трансляция
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- В МИЦ «Известия» обсуждают проекты по сохранению популяции амурского тигра. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция, приуроченная к Международному дню тигра, который отмечается 29 июля.
О состоянии популяции амурского тигра, действующих программах и проектах по ее сохранению, а также о результатах работы центра «Амурский тигр» за 10 лет расскажут:
— Сергей Арамилев, генеральный директор центра «Амурский тигр»;
— Амирхан Амирханов, советник руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, руководитель рабочей группы по подготовке и проведению сплошного учета амурского тигра в 2021–2022 годах;
— Алексей Суровый, первый заместитель министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
— Алексей Кудрявцев, директор национального парка «Бикин».