Массовый забег прошел в Санкт-Петербурге

Петербург на время превратился в стадион для легкоатлетов. В городе прошел массовый забег, на старт вышло около 1 тыс. человек, сообщает телеканал «Известия». Среди участников — жители Северной столицы и гости саммита. Мероприятие приурочили к началу форума Россия – Африка. Разминку для бегунов провела трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко. Атлеты пробежали дистанцию в 5 км. Победителем соревнований стал Никита Спиридонов. По словам организаторов, одна из основных задач мероприятия — объединить людей. Забег «Мы открываем» стал третьим, проводимым в рамках крупных форумов.

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