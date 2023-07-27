Байден верит в НЛО

Президент США достаточно серьезно относится к сообщениям об НЛО, администрация прилагает все усилия для их изучения, заявил представитель Белого дома Джон Кирби, передает телеканал «Известия». Байден дал указание Пентагону создать управление по устранению аномалий во всех регионах. Ранее в конгрессе прошли слушания с участием отставного сотрудника разведки Дэвида Граша и двух бывших военных пилотов. Они утверждали, что сталкивались с некими объектами, вероятно, внеземного происхождения. По словам Граша, правительство США обладает обломками неопознанных аппаратов. Ранее Пентагон опровергал информацию о поисках НЛО. В 2022 году НАСА инициировало независимое исследование того, как наиболее эффективно продолжать изучение НЛО.

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