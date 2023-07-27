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Лесные пожары не утихают в Канаде

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Коста-Рика направила более 100 пожарных для ликвидации возгораний в лесах Канады. Площадь сгоревших территорий превысила 12 млн га, передает телеканал «Известия». Зафиксировано 1070 очагов возгораний. В ликвидации лесных пожаров задействованы 5 тыс. человек. Ранее министр общественной безопасности Канады признал, что ситуация с пострадавшими от огня территориями — наихудшая в этом столетии.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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