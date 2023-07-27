Лесные пожары не утихают в Канаде

Коста-Рика направила более 100 пожарных для ликвидации возгораний в лесах Канады. Площадь сгоревших территорий превысила 12 млн га, передает телеканал «Известия». Зафиксировано 1070 очагов возгораний. В ликвидации лесных пожаров задействованы 5 тыс. человек. Ранее министр общественной безопасности Канады признал, что ситуация с пострадавшими от огня территориями — наихудшая в этом столетии.

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