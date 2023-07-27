Цепочка по ставке

Заседание Федеральной резервной системы (ФРС) в США 25–26 июля завершилось вполне ожидаемо — ставку повысили на 25 п.п., до диапазона 5,25–5,50%. Это максимальный уровень с 2001 года.

Глава Федрезерва Джером Пауэлл в комментарии к решению указал на сохранение умеренных темпов роста экономической активности, а также на некоторое замедление потребительских расходов (по сравнению с прошлым годом). Относительно состояния жилого сектора глава регулятора указал на прирост активности, но отметил, что уровень остается ниже предыдущего года. Это объясняется более высокими ипотечными ставками.

Также глава ФРС повторил тезис о том, что ужесточение денежно-кредитной политики, «по всей видимости», оказывает сдерживающий эффект на инвестиционную активность. А также — негативное влияние на динамику производства.

При этом рынок труда, по мнению Джерома Пауэлла, остается ограниченным — то есть сохраняется высокий спрос на кадры. Уровень безработицы по-прежнему рекордно низкий. Рабочие места создаются, но не так быстро, а разрыв между числом соискателей и вакансий сокращается. А значит, ситуация нормализуется.

Позитивные оценки прозвучали и в отношении экономики в целом. Предпринимательскую активность ФРС в своем пресс-релизе назвала умеренной, тогда как раньше ее считали ограниченной. Кроме того, Пауэлл заявил, что штатные экономисты Федрезерва больше не прогнозируют рецессию в 2023 году, хотя и ожидают замедление роста.

Во время выступления глава ФРС коснулся и состояния банковского сектора. По его словам, потоки депозитов стабилизировались, объемы кредитования — на стабильном уровне по сравнению с предыдущим кварталом, а прибыль остается высокой. По словам Джерома Пауэлла, «в целом банковская система остается сильной и устойчивой».

В части борьбы с инфляцией он указал на некоторый достигнутый прогресс, в результате чего динамика базовых индексов CPI и PCE замедлилась до 4,8% и 4,6% соответственно. В целом он охарактеризовал сегодняшний уровень ставок как «достаточно ограничительный».

Относительно дальнейших решений комментарии Федрезерва остались в прежнем ключе: ФРС будет ориентироваться на данные. Кроме того, глава регулятора указал, что не станет стремиться к изменению ставки на каждом из заседаний. Относительно сентябрьской встречи он заявил — «определенно возможно», что ставку поднимут, и «возможно», что на прежнем уровне.

После июльского заседания и выступления главы ФРС вероятность еще одного шага ужесточения монетарной политики в сентябре оценивается рынком на уровне 20% (согласно данным cmegroup.com). При этом шансы, что ее ужесточат в ноябре, оцениваются инвесторами выше 30-процентного уровня. Разворота рынок ожидает уже в I квартале 2024 года — вероятность снижения ставки на 25 п.п. на мартовском заседании составляет более 50%.

Заседание ФРС имело нейтральный эффект на рынки, так как большая часть озвученных тезисов и принятое решение были ожидаемыми. Заметных изменений на кривой прогнозов в перспективе нескольких лет, также не произошло, по сравнению с 25 июля. Рынок казначейских облигаций отреагировал преимущественно небольшим снижением доходности.

Решение Федрезерва соответствует нашему базовому прогнозу на 2024 год. Мы не ожидаем дополнительных повышений ставки ФРС при условии сохранения нисходящего тренда по инфляции и постепенного замедления деловой активности в США до конца года.

Автор — стратег по фондовым рынкам Freedom Finance Global

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора