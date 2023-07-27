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Концерт Агитбригады «Русского Радио» прошел в Нижнем Новгороде

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Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»
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27 июля при поддержке Дома народного единства и нижегородского филиала госфонда «Защитники Отечества» для ветеранов, участников СВО и членов их семей в Нижнем Новгороде прошел концерт Агитбригады «Русского Радио». В нем приняли участие Родион Газманов и группа «Те100стерон».

Уже больше года длится всероссийский патриотический марафон Агитбригады «Русского Радио». За это время звезды радиостанции объехали десятки городов на линии соприкосновения и на новых территориях, посетили воинские госпитали и мобилизационные пункты.

Сегодня исполнители выступили перед военными в 422 военном госпитале МО РФ. Концерт, как и всегда это бывает на выступлении Агитбригад, прошел в невероятно теплой обстановке.

«Положительные эмоции, которые дарят музыка и творчество в целом, не менее важны, чем материальная помощь. Поэтому Дом народного единства решил помочь сделать музыкальную паузу для участников СВО, которые проходят лечение и реабилитацию в нижегородском госпитале. Надеюсь, что ребята переключатся, отдохнут душой, настоятся на позитив», — отметил руководитель Дома народного единства Роман Кошелев.

«Я регулярно выступаю перед военными. Это особенная публика. Их сложнее раскачать вначале, н, если получилось — зал твой. Они честнее, — поделился эмоциями Родион Газманов. — Сначала я испытывал некоторое неудобство, когда выступал перед бойцами. У меня не было моей песни, которую я бы мог им посвятить. Но с тех пор я написал несколько композиций одна из них «Затишье», которую я пою каждый раз выступая перед военными. Такие концерты — в больницах, на передовой, очень важны. Важно показать, что есть жизнь. Помимо постоянной опасности, есть надежда и музыка».

Действительно, многие артисты неоднократно принимают участие в Агитбригадах, выступая на концертах как на территории России, так и смело отправляясь на линию соприкосновения. И неизменно исполнители отмечают, что любое выступление перед военными — это колоссальная энергетика и совершенно особенная публика.

«Перед военной публикой выступать не в новинку, и все-таки для нас это непривычно, ведь обычно мы поем для девушек, — говорят солисты группы «Те100стерон». — Но такие концерты очень важны. Каждый человек на своем месте должен делать свое дело, и мы, артисты, должны помогать своим творчеством. И «Русское Радио» всегда в первых рядах, когда помощь нужна. Когда радиостанция пригласила нас выступить, странно было бы не согласиться».

Артисты традиционно подарили собравшимся зрителям свои песни и слова поддержки. Также военным были вручены памятные подарки от нижегородского филиала государственного фонда «Защитники Отечества».

«Хочу поблагодарить военных от всего общества. Сегодня непростые времена, но, думаю, мы их переживем, — обратился к собравшимся руководитель нижегородского филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» Андрей Жильцов. — В каждом регионе есть представительства фонда «Защитники Отечества», чтобы решать любые вопросы военных и их семей. Хочу сказать вам спасибо большое! Здоровья! И чтобы все было отлично! А еще хочу сказать большое спасибо артистам, которые ездят по всей стране и поддерживают боевой дух».

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