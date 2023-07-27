Путин заявил, что Запад лицемерно обвиняет РФ в создании проблем в продовольственной безопасности

Путин заявил, что Запад лицемерно обвиняет РФ в создании проблем в продовольственной безопасности

2023-07-27 12:32:46

2023-07-27 12:32:46

2023-07-27 12:32:46

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