Грунтовой участок трассы «Колыма» оденут в асфальтобетон

Грунтовой участок федеральной автодороги Р-504 «Колыма», который проходит через поселок Усть-Нера в Оймяконском районе Якутии, покроют асфальтобетоном. Об этом в четверг, 27 июля, сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на пресс-службу «Упрдор «Вилюй».

Речь идет об участке трассы с 962-го по 975-й км протяженностью 13 км. После ремонта он будет соответствовать IV технической категории с двумя полосами движения и асфальтобетонным покрытием.

Также здесь появятся четыре новые автобусные остановки и более 3 тыс. кв. м тротуаров, а для удобства автомобилистов обустроят площадку для отдыха. Общая техническая готовность объекта составляет 50%, отмечает ИА SakhaNews.

Для обеспечения безопасности на дороге рабочие установят около 4 км барьерного ограждения и линии электроосвещения протяженностью более 3 км.

В составе объекта — три моста через реки Индигирка, Амбар-Юрюете Кутур-Юрях. На первом из них подрядчик уже приступил к демонтажу металлических элементов пролета, а на опорах моста ведется ремонт бетонных поверхностей ригеля. Окончание ремонта указанных сооружений и в целом ввод объекта в эксплуатацию намечены на октябрь 2024 года.

Гр