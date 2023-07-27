В подмосковном лесу накрыли подпольный БДСМ-фестиваль

Корреспондент «Известий» Александр Шпак побывал 26 июля в подмосковном лесу в Орехово-Зуевском районе, где накрыли подпольный БДСМ-фестиваль.

Журналист рассказал, что к приезду съемочной группы участники практически полностью разобрали свой лагерь и установленные локации для сексуальных практик.

«Единственное, что осталось, — это площадка-скрепка, натянутая цепью между двумя деревьями, которая служила для подвешиваний. Вероятно, для последующей порки», — уточнил Шпак.

Во время работы съемочной команды участники БДСМ-фестиваля вели себя агрессивно: они угрожали корреспонденту, а в некоторые моменты ситуация доходила до рукоприкладства. Кроме того, один мужчина плеснул напитком в камеру оператора.

«Если вы не будете нас снимать, то потом не пожалеете об этом», — говорили они.

Местная жительница Татьяна Иванова утверждает, что личная жизнь и предпочтения людей должны оставаться приватными.

«Это не должно быть на показуху, чтобы показывать, что это и как происходит. Да, они пропагандируют извращения, они пропагандируют свои принципы, которые неправильны», — сказала она.

О проведении в Московской области БДСМ-фестиваля стало известно 26 июля. После того как от местных жителей и активистов поступило много жалоб на место, где разместились участники, прибыли оперативные службы, сотрудники МЧС и лесная охрана. Во время обысков в лесу нашли огромное количество алкоголя.

Участников фестиваля доставили в отдел полиции. По словам самих организаторов на их сайте, на этом месте они проводили мероприятия с 2010 года. По некоторым данным, за это время они успели прилично заработать.