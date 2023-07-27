Врач назвал тревожные симптомы аденомы и рака простаты

Врач-онкоуролог, врач-андролог-уролог высшей категории «СМ-Клиника» Александр Сысоев перечислил симптомы аденомы и рака простаты.

В беседе с РИАМО в среду, 26 июля, специалист объяснил, что аденома простаты является доброкачественной опухолью и появляется при разрастании клеток предстательной железы. О ее наличии может говорить давление на мочевой пузырь, а также затраты большего количества времени на процесс мочеиспускания. К симптомам аденомы простаты врач отнес слабый поток мочи и необычные выделения в конце мочеиспускания.

По словам Сысоева, «тихий» вид рака простаты часто маскируется под простатит или аденому, а к его признакам можно отнести затрудненное мочеиспускание, боли и рези при походе в туалет, пишет сайт kp.ru.

В группе риска, по словам врача, мужчины старше 50 лет. Также среди факторов риска — избыточный вес, генетическая предрасположенность, диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

18 июля главный онколог «СМ-Клиника», врач высшей категории, д.м.н., профессор Александр Серяков в беседе с «Известиями» перечислил симптомы рака простаты. По его словам, к ним относятся нарушения мочеиспускания, боли внизу живота, промежности и области поясницы, проблемы с эрекцией, ощущение давления в заднем проходе, кровь в моче и/или семенной жидкости, боль при эякуляции.

Для своевременной диагностики заболевания нужно регулярно проходить скрининги, включающие анализ на простатический специфический антиген (ПСА) в крови, отмечает телеканал «360».

В апреле в Томском университете изобрели технологию, позволяющую своевременно диагностировать и лечить рак простаты. Как пишет RT, аппарат создан на основе изотопа технеция-99m. Использование радионуклидов позволит с большей точностью распознавать и уничтожать злокачественные образования.

В 2021 году врач-онколог Эльхан Ибрагимов назвал группы людей с высоким риском заболевания раком. По его словам, в группе риска находятся пожилые люди и лица, имеющие кровных родственников, страдающих или страдавших от рака, а также люди, чья работа связана с радиацией и лица, страдающие ожирением, сахарным диабетом и ведущие нездоровый образ жизни, сообщает телеканал «Звезда».