Во Владивостоке открыли мемориальную доску Высоцкому

Во Владивостоке появилось еще одно место, посвященное Владимиру Высоцкому. Мемориальную доску установили на фасаде здания на Семеновской улице, 30, передает телеканал «Известия». Музыкант останавливался во Владивостоке в 1971 году. Событие приурочили ко дню памяти Владимира Высоцкого — 25 июля.

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