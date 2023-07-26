«Военно-морскую почту» запустят в Кронштадте
В Кронштадте с 27 июля начнет работать «Военно-морская почта Петербургского дневника». Любой желающий сможет отправить открытки на любую военно-морскую базу России.
Как сообщает телеканал «78», в канун празднования Дня ВМФ на Якорной площади Кронштадта появится уникальное общественное пространство в виде парусника, совместный проект издания «Петербургский дневник» и «Почты России».
В основу дизайна открыток легли работы, созданные учащимися художественной школы Кронштадта. «Военно-морская почта Петербургского дневника» будет открыта до 29 июля включительно
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада. Он состоится в Петербурге в воскресенье, 30 июля.
Торжественное мероприятие пройдет «в ознаменование славных побед Военно-морского флота, внесших значительный вклад в дело защиты Отечества», сказано в документе.