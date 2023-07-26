Балетная труппа Большого театра вернулась с гастролями в КНР

Артисты Большого театра показали шедевры хореографии в Пекине. Балетная труппа начала гастроли в Китае с гала-представления. Артисты исполнили па-де-де из «Эсмеральды», «Спящей красавицы», «Пламени Парижа», «Лебединого озера». Зрители увидели миниатюры: «Весенние воды», «Спартак», «Умирающий лебедь», «Дон Кихот», «Ромео и Джульетта». Выступление сопроводил оркестр Национального балета Китая, передает телеканал «Известия». Театр вернулся с гастролями в КНР после пятилетнего перерыва.

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