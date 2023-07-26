В России вырос спрос на ипотеку

Центробанк отметил переориентацию ипотеки с новостроек на вторичку. Разница цен на квартиры в новых и «старых» домах сократилась на 6%. При этом покупателей стали интересовать рыночные, а не льготные условия, передает телеканал «Известия». В целом ЦБ отмечает бурный рост ипотечного рынка. В январе 2023-го банки выдали займов на покупку жилья на сумму 282 млрд рублей. Уже в июне показатель достиг 628 млрд рублей.

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