В России появится ГОСТ на школьную форму

ГОСТ на школьную форму появится в России в 2024 году. Цель стандарта — не допустить использование материалов низкого качества. Предполагается, что одежда для школьников должна быть удобной и эстетичной, передает телеканал «Известия». Исключено наличие символики неформальных молодежных объединений. Одним из требований ГОСТа является гигроскопичность. То есть ткань, из которой сшита форма, не должна быть аллергенной. Роскачество закончит разработку стандартов во II полугодии 2024-го.

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