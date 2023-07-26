В Госдуме обсуждают запрет коллекторских агентств

В России могут запретить работу коллекторских агентств. Законопроект разработали депутаты ЛДПР и отправили на рассмотрение. Документ запрещает банкам продавать данные о долгах своих клиентов третьим лицам. В том числе и коллекторам. По мнению экспертов, было бы намного лучше усилить контроль за работой таких агентств, передает телеканал «Известия». Отмечается также, что такие организации уже после выплаты долгов пытаются получить их повторно. Центробанк просят разработать алгоритм для исключения подобных случаев мошенничества.

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